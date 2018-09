ROMA – Francesco Monte escluso dal Grande Fratello Vip per lo scandalo del canna-gate? questa la domanda che circola dopo che il nome dell’ex tronista di Uomini e donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi non appare più tra i concorrenti della prossima edizione del reality show.

A svelare il mistero della sua eliminazione senza nomination è il sito Dagospia, che sostiene che uno tra Antonio Ricci e Pier Silvio Berlusconi non avrebbero gradito la presenza di Monte tra i 16 concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

A pesare sulla reputazione dell’ex naufrago e tronista proprio lo scandalo lanciato attraverso Striscia la Notizia da Eva Henger sul fatto che Monte avesse consumato marijuana durante il reality show in Honduras. Uno scandalo che ha portato all’abbandono del reality da parte di Monte, che ha cercato così di mettere a tacere le voci lanciate dalla Henger.

Ora il Grande Fratello Vip poteva essere per l’ex naufrago un modo di riabilitare la sua posizione ormai compromessa e lo sa bene Endemol, che si era sforzata di aiutare l’ex tronista e aveva fatto di tutto perché partecipasse alla nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, sempre affiancata dal direttore di Chi Alfonso Signorini.