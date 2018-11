ROMA – Francesco Monte e Giulia Salemi, la loro storia d’amore nata tra le mura del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Nelle ultime ore, infatti, la coppia ha avuto un ennesimo litigio, tra l’altro scoppiato per futili motivi.

L’influencer iraniana ha fatto una battuta spiritosa in cui ha detto che vorrebbe più attenzioni, mnetre lui chiede più spazio.

Francesco non sembra aver apprezzato la vena ironica e le ha risposto in maniera pungente: ““Se io mi devo sentire sottopressione… Io posso risponderti come mi pare“. La Salemi ha replicato: “Non voglio sentirmi dire proprio niente. Ormai l’aspettativa è pari a zero!”

E pensare che la mattina del 28 ottobre, la coppia si era baciata. Il bacio era avvenuto poco prima dell’alba. L’ex tronista e Giulia Salemi si erano lasciati andare a un bacio caldissimo. Immediata la reazione delle Rete che aveva salutato con entusiasmo la nascita della nuova coppia. Il bacio tra Francesco Monte e la Salemi forse era stato dettato dall’entusiasmo del momento? A giudicare da quello che sta accadendo nelle ultime ore sempbrerebbe proprio di sì.