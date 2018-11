ROMA – Ilary Blasi stava spiegando agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip che ci sarebbe stato un duello per la prova settimanal, in piscina tra Giulia Salemi, Walter Nudo, Francesco Monte e Benedetta Mazza. Ma anziché dire “duello”, la conduttrice dice “durello” e tutti scoppiano a ridere.

I ragazzi nella casa ridono senza freni, qualche concorrenti addirittura intona “Ilary una di noi”. La Blasi non riesce a trattenersi dalle risate, mentre Signorini chiede spiegazioni perché non si è accorto di nulla.

Cosa è successo nell’ultima puntata.

Fabio Basile è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 3. Ad annunciare il verdetto il suo compagno nella casa, Walter Nudo. Poco prima proprio all’attore era stato comunicato da Ilary Blasi che era lui a dover abbandonare il reality, ma era semplicemente uno scherzo.

Dopo aver ricevuto la notizia che non era stato eliminato Walter Nudo è rientrato nella casa e ha comunicato il verdetto. In lizza per l’eliminazione c’erano Basile e Ivan Cattaneo.