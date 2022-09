Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini: “In questa casa ci sono un paio di finocchi”

“In questa casa ci sono un paio di finocchi”. Lo ha detto Ginevra Lamborghini, una delle concorrenti rinchiuse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, parlando con Attilio Romita.

Cosa è successo

Tutto è iniziato quando Attilio Romita ha raccontato che prima di cena è solito mangiare un po’ di verdura cruda per non arrivare affamato a cena: “Io adoro, prima di cena, mangiare un po’ di crudités, perché così lo stomaco si dilata e non mi avvicino alla tavola affamato. E non riesco mai a trovare i finocchi” ha detto il giornalista; a quel punto Ginevra Lamborghini ha commentato: “In questa casa un paio ce ne sono”.

Clicca qui per guardare il video