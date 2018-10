ROMA – Sabato sera caldissimo nella casa del Grande Fratello Vip: galeotto fu il vecchio gioco della bottiglia. Tutto comincia con un bacio saffico che manda in visibilio gli altri abitanti della casa.

Si gioca ad obbligo o verità e a Giulia Salemi tocca la prima opzione. Così le viene imposto di baciare Martina Hamdy: ottempera con un bacio a stampo, ma poi le due si lasciano prendere la mano e c’è chi dice che ci sia scappato anche un bacio alla francese.

Poi tocca a Stefano Sala che con Benedetta Mazza si lascia andare a un bacio proibitissimo, infilandole letteralmente la lingua in gola. Non poteva mancare Jane Alexander che si avventa focosa sull’ex velino Elia Fongaro.

Dopo una serata così non poteva che esplodere la passione nel corso della notte. A far sognare i telespettatori sono stati Francesco Monte e Giulia Salemi. È successo domenica mattina, 28 ottobre, poco prima dell’alba. Prima un avvicinamento poi l’ex tronista e Giulia S. si sciolgono in un bacio appassionato. Del resto l’attrazione tra i due era palpabile da giorni. Sarà vero amore?