“E che uomo! – spiega Giulia Salemi – Se avesse 30 anni in meno, sarebbe il mio genere in pieno. Un uomo così mi prende, mi gira e rigira, con un involtino cinese. Lui è una di quelle persone carismatiche, cool, moderne, aperte di mente. Sentite i discorsi che fa? Tratta le donne come queen, principesse. Io vengo presa dall’essere cool. E lui è supercool, anche se ha 60 anni. È uno di quelli che mi spezzerebbe il cuore”.

“Lui – dice la Salemi – ha avuto tre zeri di donne. Può voler dire mille, due mila donne! Gliel’ho chiesto. Gli uomini con cui sono stata io si contano sulle dita di queste mani”.