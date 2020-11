Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Non ritornerei mai con Briatore”

“Non ritornerei mai con Briatore”. Parola di Elisabetta Gregoraci.

Al Grande Fratello Vip Flavio Briatore ammette ad Alfonso Signorini di aver fatto un passo nei confronti di Elisabetta Gregoraci durante il lockdown di marzo scorso, ma la showgirl replica al “GF Vip“:

“Non potremmo ritornare insieme, abbiamo commesso entrambi degli errori e avrei paura che si ripetessero”.

Grande Fratello Vip, lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: “Fatti i caz** tuoi”

Al Grande Fratello Vip scoppia la rissa, solo verbale, tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

Cosa è successo al Grande Fratello Vip? Andiamo con ordine. Selvaggia Roma è stata mandata nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli.

Durante la permanenza forzata nella trasandata stanza della casa la Roma ha messo Pierpaolo alle strette parlando di una Gregoraci “bugiarda” e che da fuori lo sta facendo uscire come uno “zerbino”.

Parole intercettate dalla Gregoraci che ha sbottato:

“Non ti permettere, perché se devi stare qui dentro per parlare solo di me anche no. Anche no! Vai a ca..are Selvaggia! Ma chi sei tu? Chi sei? Manco ti conoscevo. Parla di te non di me, fatti i c***i tuoi capito?!”.

La Roma ha cercato di mantenere la calma, ma alla fine ha ceduto replicando a tono alla collega: “Io faccio quello che voglio, sei tu che sei una bugiarda”.

La Gregoraci poi si è arrabbiata anche con Pierpaolo: “E tu stai muto? Ogni tanto prendila una posizione Pierpaolo, sono 13 puntata che parlo solo io, un senza p***e sei”.

Elisabetta Gregoraci, visibilmente alterata, ha proseguito poi lo sfogo in camera insieme a Patrizia e a Giulia, inveendo contro la Roma:

“Ha rotto le scatole questa qui, l’ultima arrivata. Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. Manco ti saluta, le ho parlato e manco mi ha risposto. Anche lui… basta.

Mi sono rotta i c…ni. Sono tre ore che si permette di parlare di me. Ha detto che lo prendo per il c..o, che lo faccio soffrire.. Basta, abbiamo trovato un equilibrio. Lei è venuta qui per rompere a noi”. (Fonte: Grande Fratello Vip)