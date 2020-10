Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Una volta mentre dormiva, presi il dito di Briatore e..."

“Una volta mentre dormiva, presi il dito di Briatore e…”.

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli continuano ad approfondire la loro conoscenza.

“Io di carattere sono un po’ geloso”, le dice Petrelli.

“No, tu sei proprio un rompic***, ti ho già inquadrato”, ribatte sorridendo Elisabetta.

“Ma anch’io sono gelosa. Io se vedo qualcosa di strano spacco tutto”.

Poi l’aneddoto: “Una volta, mentre Briatore dormiva, gli ho preso il dito e ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona”.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore? Al funerale di mia madre…”

Elisabetta Gregoraci, dalla casa del Grande Fratello Vip, svelta i motivi della rottura con Flavio Briatore.

“Ma tu l’hai lasciato per tutte le donne che andavano e venivano?” chiede Patrizia De Blanck.

“No – risponde – perché mi trascurava molto.

È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato”.

“Muore mia mamma – racconta -.

Io ero in Calabria, mi dice: vengo. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale.

E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.

Le parole di Flavio Briatore

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Flavio Briatore ha così parlato della Gregoraci e della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip:

“Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo.

Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista.

Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok.

Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità.

Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio.

La somma degli alimenti? Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”. (Fonti: Grande Fratello Vip, Il Fatto Quotidiano).