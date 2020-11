Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la battuta sulle misure (intime) di Pierpaolo Pretelli.

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci, poco prima di andare a dormire, si è lasciata sfuggire un commento sulle misure (intime) di Pierpaolo Pretelli.

Tutto è partito da Andrea Zelletta che, passeggiando per la camera arancione in mutande, ha parlato di un “trucco”. “Niente di che”, ha risposto Elisabetta, per poi aggiungere: “Pierpaolo batte tutti”.

Commento che ha messo d’accordo Zelletta, che ha puntualizzato: “Pierpaolo ha un bel pacco, dipende tutto dal prolungamento”.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi e la “penale” al Grande Fratello Vip? Sul web: “Hanno svelato tutto”

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi continuano a discutere sul prolungamento fino a febbraio del Grande Fratello Vip annunciato da Alfonso Signorini.

Oppini a riguardo avrebbe confessato di voler abbandonare prima la Casa. Il figlio di Alba Parietti, in una chiacchierata con Zorzi, ha detto qualcosa che ha fatto il giro del web. “La mia domanda (in confessionale) era ‘Fino a quando dobbiamo pensarci?’ Una settimana dopo è considerata non abbandono?”.

Un audio che è stato ripreso immediatamente dai telespettatori: “Ha chiesto quando può uscire senza pagare la penale? Quindi va via…” si è domandato qualcuno. Altri invece sostengono che “hanno svelato che se vanno via dopo il 4 non pagano la penale…”.

I dubbi di Zorzi e Oppini

Tommaso Zorzi ha già manifestato i suoi dubbi sul prolungamento del reality: “Sono entrato nel mio tilt, ho il terrore di me stesso”. Mentre Oppini, che ha la compagna all’estero, ha rivelato: “Sento di doverle qualcosa. Però mi sento in colpa nei confronti di chi mi ha sostenuto, ma credo anche che la gente capisca”. Zorzi non ha di questi problemi: “Non c’è nessuno turbato dalla mia permanenza qui, nessuno ha bisogno di me”. E ancora: “Ho un blocco emotivo, non riesco a piangere, non riesco più a parlare di me e delle mie cose private”. (fonte GRANDE FRATELLO)