Grande Fratello Vip, lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: “Fatti i caz** tuoi”

Al Grande Fratello Vip scoppia la rissa, solo verbale, tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

Cosa è successo al Grande Fratello Vip? Andiamo con ordine. Selvaggia Roma è stata mandata nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli.

Durante la permanenza forzata nella trasandata stanza della casa la Roma ha messo Pierpaolo alle strette parlando di una Gregoraci “bugiarda” e che da fuori lo sta facendo uscire come uno “zerbino”.

Parole intercettate dalla Gregoraci che ha sbottato:

“Non ti permettere, perché se devi stare qui dentro per parlare solo di me anche no. Anche no! Vai a ca..are Selvaggia! Ma chi sei tu? Chi sei? Manco ti conoscevo. Parla di te non di me, fatti i c***i tuoi capito?!”.

La Roma ha cercato di mantenere la calma, ma alla fine ha ceduto replicando a tono alla collega: “Io faccio quello che voglio, sei tu che sei una bugiarda”.

La Gregoraci poi si è arrabbiata anche con Pierpaolo: “E tu stai muto? Ogni tanto prendila una posizione Pierpaolo, sono 13 puntata che parlo solo io, un senza p***e sei”.

Elisabetta Gregoraci, visibilmente alterata, ha proseguito poi lo sfogo in camera insieme a Patrizia e a Giulia, inveendo contro la Roma:

“Ha rotto le scatole questa qui, l’ultima arrivata. Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. Manco ti saluta, le ho parlato e manco mi ha risposto. Anche lui… basta.

Mi sono rotta i c…ni. Sono tre ore che si permette di parlare di me. Ha detto che lo prendo per il c..o, che lo faccio soffrire.. Basta, abbiamo trovato un equilibrio. Lei è venuta qui per rompere a noi”. (Fonte: Grande Fratello Vip)