Grande Fratello Vip, Guendalina Canessa contro Selvaggia Roma: “Una zingara inutile”

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la guerra tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

Cosa è successo al Grande Fratello Vip? Andiamo con ordine. Selvaggia Roma è stata mandata nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli.

Durante la permanenza forzata nella trasandata stanza della casa la Roma ha messo Pierpaolo alle strette parlando di una Gregoraci “bugiarda” e che da fuori lo sta facendo uscire come uno “zerbino”.

Parole intercettate dalla Gregoraci che ha sbottato:

“Non ti permettere, perché se devi stare qui dentro per parlare solo di me anche no. Anche no! Vai a ca..are Selvaggia! Ma chi sei tu? Chi sei? Manco ti conoscevo. Parla di te non di me, fatti i c***i tuoi capito?!”.

La Gregoraci poi si è arrabbiata anche con Pierpaolo: “E tu stai muto? Ogni tanto prendila una posizione Pierpaolo, sono 13 puntata che parlo solo io, un senza p***e sei”.

In queste ore poi sui social in molti stanno prendendo la parte della Gregoraci.

Scrive Manila Nazzaro:

“Elisabetta Gregoraci è una delle donne più buone, più generose e umili che abbia mai conosciuto nel mondo dello spettacolo.

La conosco da tantissimo e se dico queste cose è perché è vero. Questa mattina, a proposito di Elisabetta sono veramente incazzata.

Ho visto quello che è accaduto stanotte o ieri al Gf e ammiro l’eleganza di Elisabetta, la calma con cui si è posta nei confronti del nulla, permettetemi di dirlo.

Questo personaggio appena entrato nella Casa che, dopo aver fatto Temptation– che fa curriculum, certo, anche io l’ho fatto dopo 20 anni di Rai, una cosa molto bella, ma bisogna vedere anche come si fa il percorso di Temptation– in realtà è famosa alle cronache perché ha tentato di vendere dei beveroni dietetici facendo l’esempio dei bambini africani riguardo la sua pancia gonfia.

Già per questo un personaggio del genere in televisione non dovrebbe entrare. Sto parlando di Selvaggia Roma”.

Le parole di Sonia Bruganelli:

“Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia, dimostrando, ancora una volta, che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo. Poi… chi è Selvaggia Roma???”

Il commento di Guendalina Canessa sotto il post di Sonia Bruganelli

“Brava, condivido tutto!!! Poi i natali migliori li ho passati in Africa con lei e Flavio! Ma poi, chi è Selvaggia Roma??? Una zingara inutile. Sono allibita”.