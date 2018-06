ROMA – Tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbe esserci Gustavo Rodriguez, il papà della showgirl argentina Belen. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo il desiderio della conduttrice Ilary Blasi, ma pare che la bella showgirl non l’abbia presa bene. Belen avrebbe confidato ad Alfonso Signorini di Chi, in tempi ancora non sospetti, che Gustavo “è il più pazzo della famiglia, se ci va ci rovina tutti”.

Il reality show della casa di Cinecittà si prepara a partire il prossimo autunno, ma intanto è già partito il toto nomi e diversi sono in circolo: l’ex tronista Lucas Peracchi, Iva Zanicchi e Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful. Secondo Novella 2000 poi, tra i papabili ci sarebbe anche la cantante Donatella Rettore, la storica vincitrice della prima edizioni Cristina Plevani, e soprattutto Gustavo Rodriguez. Una presenza, ricorda Libero quotidiano, che agita e parecchio la showgirl: