ROMA – Un nuovo amore potrebbe sbocciare nella casa del Grande Fratello Vip. A fare il primo passo è stata Jane Alexander che, nonostante la proposta di matrimonio arrivatale via megafono dal fidanzato, pare si sia presa una bella cotta per l’ex velino Elia Fongaro. Al punto da dichiararsi apertamente, ma la reazione di lui non è stata delle migliori: “Tu sei pazza”, le ha detto ridendole in faccia.

E’ stata proprio la Alexander a confessare poi agli altri inquilini i suoi turbamenti. L’attrice ha spiegato di essere in profonda crisi con Gianmarco Amicarelli: “Il giorno prima di entrare l’abbiamo passato insieme, ma non abbiamo parlato di determinate cose, anche se lui sa che abbiamo delle problematiche. Non vuole mai parlare, mai discutere, mai litigare, ma ci sono delle situazioni che non riesco a superare, che non mi stanno bene”. Poi, in un momento di confidenza con Francesco Monte e Stefano Sala ha raccontato di aver rivelato i suoi sentimenti al bell’Elia: “Sono andata da lui e gli ho detto che ho capito che mi piace. Lui mi ha detto che sono pazza e si è messo a ridere. Me ne sono andata”.

Francesco Monte è stato poi il confidente anche di Elia che gli ha rivelato di avere ancora remore sul suo passato sentimentale: “Ci devo lavorare perché è passato tempo e non sono più un ragazzino. Voglio bene a Jane e non è poco per me guardare una persona negli occhi come faccio con lei. Non ho pensato al futuro e adesso devo fare delle proiezioni, è stato bello perché si è esposta”. A quel punto però Monte gli fa notare che la sua reazione non è stata altrettanto bella: “Le hai detto “sei pazza”, i casi sono tre: o perché hai pensato “oh ca… che faccio adesso o perché non volevi che lo dicesse a tutti o perché provi le stesse sensazioni. Se le vuoi bene cerca di capire e riflettere bene. Di sicuro il fidanzato ha capito che la sta perdendo”.