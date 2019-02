ROMA – Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip 2018, è giunta al termine. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dal profilo Instagram dell’attrice.

L’attrice non si è limitata a dire che è finita con Elia Fongaro, ma ha anche aggiunto dei particolari che sicuramente scateneranno un dibattito.

Tra Jane e Elia dunque non è durata molto la relazione, se consideriamo che è cominciata a tutti gli effetti nel mese di novembre quando lei è uscita dalla Casa. “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro”, così ha cominciato il suo breve ma intenso messaggio l’attrice. Perché è finita? Sempre Jane ha spiegato che sono arrivati a questa decisione “per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”. Evidentemente, trascorrere più tempo insieme dopo che Elia si è trasferito a Roma ha fatto venire a galla diverse differenze fra loro. Si parlava di convivenza, ogni volta che dovevano separarsi non mancavano di mandarsi messaggi di nostalgia a vicenda. Invece è tutto finito.

Per il momento non sono ancora giunte notizie dai profili del modello, si è limitato a mettere un “mi piace” al post dell’ex fidanzata. Ma sicuramente parlerà molto presto.

Jane ha aggiunto: “Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me”.

Nonostante il messaggio dell’attrice parli chiaro, non mancano alcuni dubbi. Nel post in cui si legge che Elia Fongaro e Jane Alexander non stanno più insieme, in contrasto appare una foto in cui invece si guardano sorridenti e innamorati. Sarà solo uno scherzo?