ROMA – “Simpatico e… rispettabile”. Il figlio di Jane Alexander, Damiano, ha scritto una lettera alla madre. Lettera con la quale Damiano, quindici anni, dice di accettare la relazione della madrecon Elia: “Cara mamma, ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze. Mi manchi un sacco e aspetto il tuo ritorno. Sono ormai quindici anni che convivo con te e ti conosco bene. Non sono arrabbiato con te e ti supporterò sempre. Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile. Ti voglio un sacco di bene”.

“Per me è molto difficile parlare di mio figlio, mi manca da morire. Mi manca perché condivido tutto. Ogni giorno stiamo in simbiosi totale. Lui si sta allontanando perché ha quindici anni”, ha detto un’emozionata Jane dopo aver letto la lettera nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “Lui è come me, non giudica” dice Jane riferendosi anche alle tante critiche ricevute nella casa da Alessandro Cecchi Paone (“Trovo orribile che una madre si sbaciucchi così, mi fa schifo ed ho un’altra educazione. Una persona che non risolve prima a casa con suo figlio e il suo compagno prima, non mi piace e non ci parlo”).