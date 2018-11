ROMA – “Non respiro, stavo per vomitare in faccia a Walter”. Così Jane Alexander ha fatto preoccupare tutti nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice ha avuto una crisi isterica dopo una accesa lite con Walter Nudo.

Tutto è cominciato in un momento di conversazione tra gli inquilini. Si parlava di malattie e l’ex modello ha espresso un suo particolarissimo pensiero, che ha fatto infuriare Jane. A suo avviso, “basterebbe ascoltare il proprio corpo”, per prevenire piccoli disturbi o gravi malattie. Parole che hanno fatto scattare la Alexander, che ha perso il padre e la sorella colpiti da tumori asintomatici.

Ne è nata una discussione tra i due, al termine della quale Jane Alexander ha iniziato ad accusare problemi di respirazione e conati di vomito. “Non respiro, mi viene da vomitare ragazze, sto male – ha detto – Ricordiamoci che se non fai prevenzione e se non vai dai medici a farti vedere rischi di morire. Dire ascolta il tuo corpo è ok, ma dire il tuo corpo ti dice tutto è sbagliato, perché non è così. Altrimenti non esisterebbe la medicina”.

E ancora: “Quale parte di asintomatico Walter non capisce? Se uno ha il tumore al cervello il suo cervello non lo avvisa in tempo che c’è qualcosa che non va. Non ditemi che il corpo ci fa sapere tutto quello che abbiamo, perché non è così!”. “Il messaggio che Walter ha mandato è profondamente sbagliato. Stavo per vomitare in faccia a Walter. Scusatemi ho avuto una reazione forte, mi sono sentita male, io piango quando si toccano certe cose”, ha concluso l’attrice ormai fuori di sé.