Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli furiosa: “Mi avete mancato di rispetto”. Ecco cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip si accende la furia di Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo ha accusato gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia di non averla invitata a partecipare a un gioco.

Le parole di Katia Ricciarelli

“Mi avete mancato di rispetto, io sono stata sempre molto carina ed educata con voi”. La cantante si offende e prova a spiegare il suo punto di vista a Jo Squillo e Tommaso Eletti: “È molto grave, io mi conosco. Passerà anche venerdì questa discussione e io dirò quello che penso. Mi volete far passare da deficiente”.

Le discussioni nella casa

“Io ho detto non giochiamo più finché non siamo tutti quanti”, risponde Tommaso. Non è la prima volta che Katia discute con gli altri inquilini; l’ultima volta non aveva preso bene uno scherzo organizzato dagli altri concorrenti: “Gli scherzi così non mi piacciono. Non si scherza in questo modo, non ci sto. Ora voi fate i vostri giochetti. Non si deve esagerare, non si fa così”.

Chi è Katia Ricciarelli

Il soprano e personaggio televisivo Katia Ricciarelli è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Katia Ricciarelli, all’anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 16 gennaio del 1946. Ha 75 anni. Sua madre, abbandonata dal marito arruolatosi come volontario nella campagna di Russia, è costretta a crescere da sola tre figlie. Katia, ultimogenita, dimostra fin da piccola un grande interesse per il canto. Studia al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e debutta a Mantova nel 1969 con La bohème, apparendo l’anno successivo al Regio di Parma ne Il trovatore. Per sostenersi svolge anche diversi lavori, tra cui quello di operaia in una fabbrica di mangiadischi.

La Ricciarelli non ha figli. Nel 1972 ha una relazione, durata 13 anni, con il tenore José Carreras. Ha avuto una relazione anche con Paolo Grassi, impresario teatrale. Nel 1986 si sposa con il presentatore televisivo Pippo Baudo. La coppia si separa nel 2004 e divorzia ufficialmente nel 2007. Durante un’intervista al programma Belve la Ricciarelli ha parlato di un aborto avvenuto agli inizi della sua relazione con Pippo Baudo. La Ricciarelli vive a Bardolino, Verona.