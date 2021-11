Grande Fratello Vip, la lite tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù: “Vattene e lasciami in pace”

Nella casa del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo sbotta contro Lulù Selassié. Negli ultimi giorni più volte Manuel ha fatto capire alla principessa di voler un po’ di tempo per sé. Cosa che Lulù non sembra aver capito.

La giovane principessa ha insistito nel volergli parlare.

“Questa è una spasticità – la replica stizzito di Manuel – Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta a livello fisico per me “.

Ma Lulù ha continuato ad inseguire Manuel per tutta la casa. Poi l’esplosione del ragazzo:

“Basta, per favore basta, io parlo e ti dico le cose come stanno! Vattene! Vattene sono venuto qua per rilassarmi e stare in pace, e ancora qua sei! E questa è l’ennesima dimostrazione che quando ti dico di lasciarmi in pace non sai lasciarmi in pace, e io posso vivere con una donna così al fianco? No! Fine! Basta, ti ho detto che sono venuto qua per stare in pace, caz*o”.

Il rimprovero a Lulù dalla mamma di Manuel Bortuzzo

“Amore mio, ti guardiamo sempre e siamo orgogliosi del tuo percorso. Sappiamo quanto i tuoi spazi personali sono importanti per te, ma qualcuno accanto a te non li rispetta – scrive Rossella Corona -. Chi ti ama deve lasciarti libero di decidere sempre”.

Le scuse di Lulù alla signora

La mamma di Bortuzzo non ha gradito che Lucrezia Selassié, per tutti Lulù, sia entrata nella stanza del nuotatore per prendergli delle sigarette. In quell’occasione la ragazza si è rivolta a Manuel in maniera poco elegante. “Chiedo scusa a mamma Rossella perché le mie parole l’hanno ferita, non era mia intenzione insultare nessuno”, ci ha tenuto a scusarsi la giovane.