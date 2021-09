Le anticipazioni della quarta puntata di venerdì 24 settembre, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell’attesa, nella Casa alcuni concorrenti hanno iniziato già a discutere delle prossime nomination da fare in diretta.

Anticipazioni Grande Fratello 24 settembre, le strategie di Alex Belli e Katia Ricciarelli

Iniziano a delinearsi i primi gruppetti e le prime strategie nella Casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha sottolineato quanto l’atmosfera sia cambiata dopo l’ultima diretta. E così, assieme ai suoi compagni, ha iniziato a parlare anche delle prossime Nomination.

“Nominare i deboli è come sparare sulla Croce Rossa” ha confessato Alex Belli che ha trovato appoggio da Katia Ricciarelli. “Sicuramente andrò ai piani alti” ha rivelato la soprano. L’attore è tornato a parlare della reazione avuta da Davide Silvestri per la nomination ricevuta: “Posso piacere e non piacere, non mi impegno per farti cambiare idea, continuo ad essere me stesso”.

Belli ha poi commentato il comportamento di Gianmaria Antinolfi dopo lo scontro con Soleil Sorge: “È cambiato da così a così, si è chiuso completamente”. Katia Ricciarelli allora è intervenuta commentando così: “Vorrei che fosse più aperto, che combattesse. Al di là di tutto bisognerebbe sempre essere rispettosi nei confronti degli altri, invece qualche volta c’è una scivolatina”.

Il rapporto tra Antinolfi e Soleil

Proprio il rapporto tra Antinolfi e Soleil è sicuramente tra i più chiacchierati nella casa del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto un flirt nel passato, ma hanno ancora parecchio da rimproverarsi soprattutto sul perché sia finita la relazione. Dopo che lei l’ha accusato di aver avuto atteggiamenti da stalker, Antinolfi si era ripromesso di non parlare più di lei e del loro rapporto, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di inaspettato. Chiacchierando con Miriana Trevisan, l’imprenditore si è lasciato andare a parole che potrebbero aprire nuovi scenari su questa storia.

Una storia che potrebbe venir tirata fuori nel corso della puntata di domani del Grande Fratello Vip. Tra qualche ora, dunque, Alfonso Signorini dovrebbe tornare su questo argomento, uno di quelli che più stanno appassionando il pubblico da quando il programma è cominciato, ovvero da una decina di giorni a questa parte.