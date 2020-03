Grande Fratello Vip, Licia Nunez in lacrime. Ecco perché

ROMA – Al Grande Fratello Vip Licia Nunez scoppia in lacrime. Come mai? La Nunez, questa è una prima versione dei fatti, sembra si sia risentita di una sua imitazione fatta da Adriana Volpe.

Fatta da Adriana Volpe insieme ad altre compagne d’avventura. Per la precisione parliamo di Paola Di Benedetto e Antonella Elia.

Una imitazione, quella di Adriana Volpe, che non è evidentemente piaciuta alla Nunez, che in confessionale si è lasciata andare a uno sfogo: “Sono stanca di sentire certe voci, di vivere certe dinamiche che non mi appartengono. Antonella, Adriana e Paola che si divertono a commentare cose che a me non fanno per niente ridere”.

Adriana Volpe, da parte sua, proprio non è riuscita a capire il motivo di tanto astio da parte della Nunez.

“Preferisco le persone dirette – le parole di Adriana Volpe – ma poi che male c’è?”.

Cosa sarà successo?

Antonella Elia prova a dare una sua versione della situazione:

“È turbata – dice la Elia parlando della Nunez – non sta bene, non è in se, ci siamo prese in giro noi. Non si parla di iena, si parla di serpente a sonagli. Lei origlia, le persone escono fuori con il tempo. Il suo è un percorso studiato tutto a tavolino”.

Fonte: Grande Fratello Vip.