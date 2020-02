ROMA – Solo una settimana fa Adriana Volpe e Barbara Alberti sono state protagoniste di una lite, nonostante le due sembrassero fin dall’inizio del Grande Fratello Vip grandi amiche. Proprio per questo motivo, a poche ore dalla serata del 10 febbraio in cui la Volpe potrebbe essere eliminata, la conduttrice ha cercato l’amica scrittrice per fare pace. Una mossa che ha scatenato il sospetto di Licia Nunez, che attacca: “Barbara teme Adriana, non voleva rimanere isolata”.

La Nunez si è mostrata particolarmente critica nei confronti sia della Volpe che della Alberti: “Questa notte ho sentito Adriana che ha detto a Paola mi gioco la mia vita privata in un’altra puntata se resto qui”. La Nunez spiega: “Secondo me Barbara teme Adriana. Ha voluto fare questo avvicinamento per non rimanere isolata”. E ha chiesto di vedere le registrazioni.

La Volpe ha replicato che “si parlava di eventuali sorprese, ha capito male”. La scrittrice aggiunge: “La cosa che più mi dispiace è che Licia abbia potuto pensare che io possa riappacificarmi con qualcuno per paura di essere isolata. IO sono abituata ad essere isolata. In secondo luogo mi sono resa conto di essere stata davvero brutale con Adriana e quando lei è venuta a fare pace io sono stata molto contenta”.

Le due donne si sono poi confrontate in diretta e a intervenire è stato anche l’opinionista Pupo, che ha chiesto a Licia perché non sia più aperta e diretta e non dica direttamente ad Adriana quello che non le piace di lei, piuttosto che parlarne prima con gli altri inquilini della casa del reality show. (Fonte Mediaset)