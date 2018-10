ROMA – “Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?”. Così Ilary Blasi ha dato il via ad una furibonda lite con Fabrizio Corona, in diretta tv. La puntata speciale del Grande Fratello Vip dedicata all’atteso confronto tra l’ex fotografo dei vip e Silvia Provvedi, si è trasformata così in un momento di rivalsa per la conduttrice.

Dopo le ripetute scuse alla sua ex, Corona è stato braccato in collegamento da Ilary Blasi che ci ha tenuto a precisare: “Non è vero che non ti volevamo dare diritto di replica. Come vedi lo hai avuto”. E Corona, ancora scosso per l’incontro non andato a buon fine con la mora delle Donatella, ha subito iniziato ad alterarsi. “Fossi in te non tirerei fuori questo argomento. Ti rendi conto di cosa mi hai detto in diretta tv?”. A quel punto Ilary è sbottata: “E tu ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?”.

Il riferimento, come spiegato dalla stessa conduttrice, è a un episodio avvenuto alla vigilia delle nozze con Francesco Totti. All’epoca, Ilary era incinta del primo figlio, Cristian. Era il 2005 e Flavia Vento aveva appena rivelato ai giornali di aver vissuto una notte di passione con il calciatore. E’ stato lo stesso Totti a rievocare la storia nel suo libro, uscito da poco, e a rivelare il coinvolgimento di Corona. Il suo staff infatti venne contattato dall’ex fotografo dei vip, che affermava di avere in mano delle foto compromettenti. Per difendere Ilary, che era sconvolta dai gossip, il fratello di Francesco avrebbe accettato il compromesso, ma al momento della consegna degli scatti Corona avrebbe svelato il suo bluff.

Accuse pesantissime, alle quali Corona ha risposto insultando anche l’ex Capitano della Roma: “Tuo marito scrive cazzate”, le ha detto scatenando ancor di più la furia di Ilary che con incredibile fermezza lo ha silurato. “Stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti storie. Le tue storie. Ha ragione Silvia: devi imparare a prenderti le tue responsabilità”.