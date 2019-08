ROMA – Pare che ci sia agitazione in casa Al Bano Carrisi dopo la notizia che Loredana Lecciso potrebbe essere una dei concorrenti della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”: stando a quanto riportato da Dagospia Al Bano e famiglia avrebbero infatti imposto il veto, ma Loredana prosegue per la sua strada.

Dopo il nome di Loredana Lecciso, che avrebbe manifestato interesse per il reality, Tv Blog rivela anche i nomi di chi effettivamente avrebbe già sostenuto l’audizione per entrare nella celebre casa di Cinecittà a Roma. Secondo quanto riportato dal sito di Tv e Spettacolo, tra questi ci sarebbero la modella brasiliana Fernanda Lessa, Il cantante Scialpi, la showgirl Matilde Brandi e Claudia Galanti.

Se il cast della prossima edizione sta già prendendo forma, a convincere la Lecciso potrebbe essere proprio il nuovo conduttore, Alfonso Signorini.

La Lecciso infatti, parlando a CHI, rivista diretta proprio da Signorini, confessa che direbbe di sì solo a lui: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e a rendermi ‘normale’, ma non so se avrei il coraggio di farlo”.

Già nelle scorse edizioni l’ex compagna di Al Bano era stata vicina ad entrare nella casa. Una esperienza che rifiutò per un motivo preciso: “Sì, e ho sempre rifiutato. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta che mi lascerei sfiorare dall’idea”.

Chi sono i probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Eva Robin’s starebbe facendo il possibile per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Oltre a la Robin’s potrebbero entrare Cicciolina, il Divino Otelma, Giucas Casella e Lorenzo Riccardi (ex Uomini e Donne). Al momento, però, sono solo indiscrezioni. (fonte Tv Blog).