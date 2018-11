Grande Fratello Vip, Lory Del Santo si commuove: "Qui mi sento..."

ROMA – Lory Del Santo al Grande Fratello Vip si commuove: “Qui sento una protezione assoluta, mi sento protetta da tutte le notizie che ti arrivano, i messaggi bomba che non ti aspetti. Non solo i messaggi di chi non conosci, ma soprattutto di chi fa parte della tua famiglia. Alla fine sono proprio quelli che ti buttano giù. Tu ti aspetti solidarietà da chi ti è vicino e invece sono proprio loro che ti bombardano di messaggi negativi. Sono dovuta fuggire addirittura da chi è più vicino a me nella famiglia. Quelli ti criticano di più degli altri”.

“Ho avuto più solidarietà da voi e da gente sconosciute che da quelle connesse alla famiglia – racconta – Questi mi hanno massacrato. Addirittura io ho pensato che, se mai mi succederà qualcosa, speriamo di no, mai lo dirò a quelli più vicini a me. Mai più. Loro saranno gli ultimi che verranno a saperlo, lo giuro. Non so perché esiste sempre l’invidia, la gelosia. Io non leggo i messaggi del telefonino personale, perché ti arrivano dalle persone che dici è impossibile non possano capire. Le cose più terrificanti”.

E Lory si commuove quando dice che non tutti sono stati buoni con lei dopo la morte del figlio: “Quello che conta è quello che senti veramente e non che sputi fuori solo per vendicarti di qualcosa che è accaduto in passato. Questo è un dolore aggiunto. Sono venuta qui anche per fuggire da questo tipo di realtà”.