Grande Fratello Vip, Luca Salatino lascia definitivamente la Casa

Luca Salatino lascia la Casa del Grande Fratello in via definitiva. Al ragazzo, fin dall’inizio del reality è mancata molto la fidanzata Soraya. L’ex tronista, in più occasioni ha pensato di abbandonare la Casa di Cinecittà: ora è arrivata la decisione definitiva.

Soraya, nelle settimane scorse si era espressa diverse volte dicendosi stanca di vederlo soffrire. All’epoca lo chef romano decise di proseguire con il gioco incontrando molte difficoltà. Malgrado i tanti incoraggiamenti ricevuti dai suoi cari, nelle ultime settimane Luca è apparso sempre più affranto.

Il Gf Vip e la domanda a Salatino: “Vuoi continuare il gioco?”

A porre, nel corso dell’ultima puntata, la fatidica domanda è stato Il Gf Vip: “Vuoi continuare il gioco?” Salatino ormai allo stremo ha preso a questo punto una decisione irrevocabile: “E’ un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta” spiega il ragazz

Grande Fratello Vip, i coinquilini dispiaciuti per ll scelta di Luca

I coinquilini, appresa la notizia, sono apparsi dispiaciuti. Qualcuno si è anche commosso. Prima di lasciare la casa, Alfonso Signorini ha chiesto a Luca di designare il suo successore ai fornelli della Casa. Salatino, in questi mesi ha infatti cucinato diverse pietanze ai concorrenti presenti nella Casa. I cuochi della casa, d’ora in poi saranno Milena e Davide.