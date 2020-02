ROMA – Fernanda Lessa commenta all’interno della Casa la relazione tra Pago e Serena Enardu usando parole molto dure. I due, all’interno della Casa del Grande Fratello hanno cercato più volte un confronto con la modella brasiliana ed hanno risposto alle offese con frasi che a sua volta hanno fatto arrabbiare la Lessa. Serena ha detto ad esempio” è il jolly degli uomini con gli ormoni in subbuglio”. Le loro accuse hanno anche trovato una sponda all’interno della Casa: si tratta di Antonella Elia.

Alfonso o Signorini, in apertura del collegamento con la Casa ha subito chiesto a Pago se se la fosse presa. Pago ha risposto con una voce che non nasconde il risentimento: “Perché lei più di una volta ha detto che io e Serena non dobbiamo stare qua insieme, io invece ho sempre parlato bene di lei ma non mi sta antipatica”. Fernanda ha reagito mostrando un volto dispiaciuto: “Ma io ho parlato con lei, le ho chiesto scusa e avevamo chiarito, mi sono pentita”.

Fuori della Casa c’è però qualcuno che non ha gradito la reazione di Pago. Si tratta di Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. L’uomo entra nella Casa e subito esclama: “La situazione è un pochino strana, sinceramente sono venuto qua per un semplice motivo. L’altra sera eri troppo adirato e ti sei permesso non solo di insultare mia moglie, ma anche di minacciarla fisicamente. Ci sono dei video in cui hai detto ‘voglio eliminarla fisicamente'”. Pago prova a difendersi: “Se ho detto una cosa del genere la voglio vedere, per carità non intendevo assolutamente”.

Il marito della Lessa prosegue dicendo: “Tu eri adirato, ai miei occhi ti ho visto come un mezz’uomo e questa cosa mi spiace molto”. Il cantante si difende e controbatte: “Tua moglie è mezza donna da un mese e mezzo con me. Lei deve pensare a se stessa, non può stare qui a criticare Pago e Serena, perchè chi ci rimette siamo noi. Tra l’altro se glielo dici lei mi dà anche ragione”. Il marito della Lessa precisa ancora e non molla: “Mi hanno colpito quelle parole e mi hanno deluso”.

Fonte: Grande Fratello Vip