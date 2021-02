Grande Fratello Vip in lutto: la morte del fratello di Dayane Mello in un incidente fa finire tutto in anticipo? (Foto d’archivio Ansa)

Grande Fratello Vip in lutto. La morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, potrebbe portare a un terremoto. I concorrenti vorrebbero anticipare la fine del reality a lunedì 8 marzo.I vip hanno detto che sottoporranno alla produzione la loro poposta di finale anticipata.

Perché vogliono uscire dalla casa? Per permettere a Dayane Mello di poter andare in Brasile a vivere il proprio lutto. Infatti ha detto ai suoi coinquilini di non poter andare in Brasile (dove il fratello Lucas è morto in un incidente stradale) perché poi non potrebbe tornare in Italia. Per le regole anti Covid.

E dunque, non potrebbe tornare nella Casa. E quindi sarebbe automaticamente eliminata, o comunque svantaggiata rispetto agli altri concorrenti. Ma è giusto interrompere la trasmissione per questo motivo? Certo, i concorrenti dimostrerebbero una sensibilità notevole. E’ anche vero che chi accetta di partecipare a un reality che prevede l’isolamento, dovrebbe mettere in conto che potrebbero accadere pure episodi come questo.

Grande Fratello Vip, la discussione dopo la morte di Lucas Mello

Una volta che Dayane Mello è rientrata nella Casa, gli altri concorrenti l’hanno consolata. E poi hanno iniziato a interrogarsi sul da farsi. “Noi la viviamo sempre, non è una cosa che succede fuori. Noi qua dentro la viviamo e la respiriamo. Io non riesco ad estraniarmi da questa cosa”, ha detto Stefania Orlando. Tommaso Zorzi : “Anche ridere è proprio fuori da… Ma chi ride?!”. Andrea Zelletta: “E perché discutere, Tommy? Come fai? Con una cosa così grave che ti riporta nella vita”.

“Ti senti proprio impotente”, ha aggiunto Andrea Zenga. Giulia Salemi: “Fuori forse, quei due minuti, riesce a distogliere con la figlia. Qua invece non hai scampo, qua è una tortura”. Quindi la decisione di anticipare la finale a lunedì 8 febbraio: “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti”, ha proposto Samantha De Grenet.

Lucas Mello, fratello di Dayane Mello, morto in incidente stradale

E’ morto in un incidente stradale in Brasile Lucas Mello, il fratello della modella brasiliana naturalizzata italiana Dayane che partecipa su Canale 5 al Grande Fratello Vip. Dayane ha appreso la notizia della scomparsa di Lucas dalla produzione del GF che le ha permesso di lasciare la Casa per informarla del grave accaduto.

Per il momento, Dayane ha deciso di restare “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare”, ha spiegato ai coinquilini radunati intorno a lei in giardino per sostenerla. #ForzaDayane è il sostegno sui social.