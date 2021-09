Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: baci e abbracci in piscina

Nella casa più spiata d’Italia scoppia la passione tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono abbandonati ad abbracci e baci romantici in piscina.

“Siamo due persone molto sensibili – ha detto Manuel parlando con Alfonso Signorini – e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”.

Nuovo amore in arrivo? Non resta che aspettare i prossimi giorni e le prossime puntate.

Manuel Bortuzzo ironizza: “Le gambe sono come morte ma laggiù funziona tutto”

Il giovane, ormai sulla sedia a rotelle da 2 anni, per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola, nei giorni scorsi aveva ironizzato sui suoi problemi dicendo che “le gambe sono come morte. La sensibilità non c’è più. Non sento niente. Poi Bortuzzo ha aggiunto: “I peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, lì sotto funziona tutto, scusate eh”, tra le risate dei compagni di reality, sempre più conquistati dall’autoironia del giovane.

Manuel Bortuzzo e la sparatoria

Bortuzzo è stato ferito accidentalmente perché è stato scambiato per un’altra persona. Una rissa in un locale il 3 febbraio del 2019 si è trasformata in una sparatoria e il nuotatore è stato colpito per uno scambio di persona.

“Sono salvo per 12 millimetri – il suo racconto – La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film.Sono ritornato in acqua sin da subito, un mese dopo l’incidente, ma le difficoltà mi hanno costretto a fermarmi per un anno e mezzo”.