ROMA – Maria Monsè è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip.

I litigi tra la Monsè, la Marchesa e Cecchi Paone. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha mostrato alcune clip per ripercorrere i dissidi tra la Monsé e Cecchi Paone e i due, interpellati in diretta, hanno continuato a litigare. Maria è rimasta davvero molto scossa dalla nomination ricevuta da Alessandro e in questi giorni non è riuscita a superare la delusione. Dal canto suo Alessandro era convinto di scuotere la donna e spingerla a mostrare il suo vero carattere, uscendo dall’ombra della Marchesa. Dallo studio la Marchesa, già eliminata, ha preso le difese di Alessandro Cecchi Paone contro la Monsè che ha definito una “nullità”.