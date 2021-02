Grande Fratello Vip, puntata del 12 febbraio: Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò sono in corsa per la finale. A gran sorpresa è stata eliminata Maria Teresa Ruta nella sfida con Rosalinda.

La conduttrice ha lasciato la casa tra l’incredulità del pubblico e le urla della figlia Guenda che urla al complotto.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta eliminata

Nella puntata di ieri ci sono stati diversi litigi e accuse reciproche. I coinquilini sono stati scatenati l’uno contro l’altro in vista della finale che si terrà il prossimo 1 marzo.

Maria Teresa Ruta dice addio al programma dopo aver ricevuto il 22% dei voti contro 40% di Zenga e 38% di Samantha De Grenet.

La Ruta non l’ha presa bene, a riprova che ci teneva tantissimo al Grande Fratello Vip.

Al momento del verdetto, i vip non si aspettano questi risultati. La Ruta mostra di essere furiosa e se ne va senza salutare nessuno. A bloccarla sulla porta rossa è Alfonso Signorini che le dice di “non andare via come una ladra”.

Maria Teresa si ferma e urla: “Vi ho voluto bene”. A Giulia Salemi sussurra con sarcasmo: “Cerca di capire qualcosa più del gioco, io non ci sono riuscita”.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta se la prende con l’amica Stefania Orlando

La Ruta se la prende con l’amica Stefania Orlando: “Dovevi lasciare che Tommaso mi dicesse della nomination”. La Orlando: “Ma cosa cambiava? Io l’ho fatto per non darti un altro dolore dopo Malgioglio e Baccini, ma poi lui è libero di fare quello che vuole”.

Infine abbraccia Zorzi e dice: “L’amico, l’amico vero”.

Guenda Goria, sua figlia, in studio piange. Poi accusa pesantemente i concorrenti rimasti in gara: “E’ stata presa di mira da tutti, dentro e fuori la casa, sono arrabbiata nera molto più che per la mia eliminazione”.

“La finale la meritavano tutti quelli partiti a settembre, non è giusto che non sia lì insieme agli altri. E’ una grande donna, ha fatto tutto per tutti, non è giusto!”.