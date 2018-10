ROMA – Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche settimane ma un concorrente sta già per lasciare la Casa. E non perché eliminato, ma perché se ne vuole andare. Il concorrente secondo quanto riferisce Leggo sarebbe Maurizio Battista.

Già nei giorni scorsi aveva dato segni di insofferenza, dicendo che gli mancava molto la famiglia: “Devo rimanere un’altra settimana con questo malessere o torno ad abbracciare la mia compagna e mia figlia? Il malessere nasce da una mancanza che pensavo grande e non sapevo gigantesca. Fare questa scelta mi pesa e mi pare pure brutto, io ci ho lasciato dei soldi anche. Però è successo anche ad altri. Non tutti reagiscono allo stesso modo. Magari quando esco mi dispero?”, ha confidato ad Enrico Silvestrin.

E proprio questa nostalgia sembra uno dei motivi che l’hanno spinto a tornare nel mondo reale. Uno ma non l’unico. A spingere Battista a questa decisione ci sarebbe anche una lite avvenuta nella Casa con un altro inquilino vip. Secondo Eleonora Giorgi, infatti, il comico romano vorrebbe andare via perché da quando i vip sono stati riuniti in un’unica casa, lui avrebbe perso la sua autorità e si sentirebbe isolato e la discussione con Valerio Merola avrebbe acuito la sensazione.