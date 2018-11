ROMA – Al Grande Fratello Vip è “tutto organizzato”. Ne è convinto Maurizio Battista, ex concorrente che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia a poche settimane dal suo ingresso, per motivi personali. In un’intervista con la striscia quotidiana “Ultime dalla casa”, il comico ha rilasciato dichiarazioni destinate a sollevare un gran polverone. A suo dire ci sarebbero almeno cinque concorrenti “intoccabili”, che secondo lui arriveranno direttamente in finale.

“Ci sono 5 o 6 elementi – ha detto – che sono invulnerabili”. E fa i nomi: “Francesco Monte, le sorelle (Giulia e Silvia Provvedi), Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Stefano Sala”. Battista non specifica se si tratti di scelte fatte a tavolino ma punta il dito contro la tattica utilizzatada questi concorrenti. Secondo lui sono riusciti a creare un sistema piramidale, ma prima o poi dovrà cadere giù, dato che il gioco si avvicina verso le battute finali e quindi sarà necessario nominarsi a vicenda.

“Perché non si nominano tra di loro. Ieri sera con Ivan era una barzelletta. Ricordati che la caciara fa rumore ma i sentimenti vincono e io i sentimenti non li ho visti”. Insomma, per Battista grazie a tale sodalizio i magnifici sei si starebbero sostenendo a vicenda per poter arrivare in finale. La domanda a questo punto sorge spontanea: Ilary Blasi e Alfonso Signorini ne sono a conoscenza?