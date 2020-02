ROMA – Addio al doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip. Continua la programmazione ballerina della quarta edizione: l’11 e il 18 marzo, il reality show condotto da Alfonso Signorini si sposterà dal lunedì al mercoledì.

Mediaset teme che l’audience possa calare a causa dell’arrivo su Rai Uno di due puntate inedite de Il Commissario Montalbano che andranno in onda lunedì 9 e 16 marzo e che vedranno per la prima volta Luca Zingaretti nel duplice ruolo di protagonista e regista.

Intanto in molti si stanno chiedendo quando finirà il Grande Fratello Vip, edizione che sta riscuotendo molto successo la cui messa in onda viene però continuamente spostata.

A partire da lunedì 23 marzo tornerà in onda di lunedì. Per quanto riguarda invece la messa in onda del venerdì, quella del 21 febbraio sarà l’ultima visto che dal 28 inizierà il Serale di Amici di Maria De Filippi. Nonostante tutti quesi cambiamenti, il Grande Fratello Vip è stato allungato: Mediaset ha scelto di mandare in onda lo show fino ad aprile, togliendo dai palinsesti primaverili l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Ad oggi però, non è stata però ancora stabilita una data della finale.