Grande Fratello Vip, lo scherzo di Monte e Sala a Cattaneo: "In bagno..."

ROMA – Francesco Monte e Stefano Sala hanno organizzato un brutto scherzo a Ivan Cattaneo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, hanno messo del cellophan sul water. E così, quando Ivan Cattaneo, nel pieno della notte, è andato al bagno… E’ successo un disastro. Con i bisogni del cantante sparsi ovunque.

Il cantante intanto sta rischiando l’eliminazione per una frase pronunciata contro Benedetta Mazza. “Attenta – le avrebbe detto – che passare da burrosa a lardosa è un attimo”. Ma il fatto ancora non è chiaro. In molti hanno riportato le parole di Cattaneo ma ancora non è stato pubblicato un video che certifichi l’episodio. Non resta che aspettare la puntata del reality.