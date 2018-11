ROMA – Grande Fratello Vip… a luci rosse. Nella notte in molti si sono accorti degli strani movimenti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel cuore della notte Francesco Monte e Giulia Salemi si sono appartati sotto al piumone e… E le telecamere notturne hanno “colto” strani movimenti. Movimenti inequivocabili. Cosa è successo sotto il piumone? Non resta che aspettare le parole dei protagonisti.

Francesco Monte, intanto, continua ad essere attaccato su più fronti. C’è anche chi lo accusa di essere “protetto” dalla produzione del reality per non essere stato punito per le sue frasi omofobe. Come Veronica Satti che, ospite di “Pomeriggio 5”, attacca:

“Andava punito e invece è stato mandato persino in suite. Ha mandato a casa un messaggio omofobo. Dopo aver fatto il Grande Fratello 15, molti mi scrivono, dicendomi che sono riusciti a fare coming-out”. Sulla stessa linea Eva Henger che definisce Monte “troglodita” e che spiega: “Lo potevano almeno mandare in nomination…”.