ROMA – Il Grande Fratello deve ancora finire e già si parla dei futuri concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo autunno.

Secondo quanto riferisce Today, che cita il direttore del settimanale Nuovo, Roberto Signoretti, tra i nomi che si fanno ce ne sono diversi di “ex”: ex concorrenti dell’Isola dei Famosi, ex di Uomini e donne, ex del Grande Fratello stesso.

Ecco quindi i nomi riportati da Today:

Ed ecco dunque che spuntano le ipotesi Francesco Monte e Massimiliano Caroletti, rispettivamente ex dell’Isola dei Famosi e produttore (nonché marito di Eva Henger), che se ne sono dette di tutti i colori durante il famigerato “Canna-gate” scoppiato in Honduras. Quindi Lory Del Santo, prezzemolina dei salotti tv, Claudio Sona, primo tronista gay a Uomini e donne, Karina Cascella, opinionista di stampo “d’Ursiano” e ex Uomini e donne, Adriana Volpe, conduttrice, Emanuela Tittocchia, attrice, Paola Caruso, ex isola e ex Bonas di Avanti un altro. Ma soprattutto Aida Nizar: personaggio rivelazione dell’ultimo Grande Fratello ancora in corso, che si è rivelato un vero e proprio volano per gli ascolti.