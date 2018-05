ROMA – Il Grande Fratello deve ancora finire e già si parla dei futuri concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo autunno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo quanto riferisce Today, che cita il direttore del settimanale Nuovo, Roberto Signoretti, tra i nomi che si fanno ce ne sono diversi di “ex”: ex concorrenti dell’Isola dei Famosi, ex di Uomini e donne, ex del Grande Fratello stesso.

Ecco quindi i nomi riportati da Today:

Ed ecco dunque che spuntano le ipotesi Francesco Monte e Massimiliano Caroletti, rispettivamente ex dell’Isola dei Famosi e produttore (nonché marito di Eva Henger), che se ne sono dette di tutti i colori durante il famigerato “Canna-gate” scoppiato in Honduras. Quindi Lory Del Santo, prezzemolina dei salotti tv, Claudio Sona, primo tronista gay a Uomini e donne, Karina Cascella, opinionista di stampo “d’Ursiano” e ex Uomini e donne, Adriana Volpe, conduttrice, Emanuela Tittocchia, attrice, Paola Caruso, ex isola e ex Bonas di Avanti un altro. Ma soprattutto Aida Nizar: personaggio rivelazione dell’ultimo Grande Fratello ancora in corso, che si è rivelato un vero e proprio volano per gli ascolti.

Va comunque ricordato che si tratta al momento solo di ipotesi. Anche perché allo stato attuale Adriana Volpe e Paola Caruso l’autunno prossimo dovrebbero essere impegnate nella nuova edizione di Pechino Express.