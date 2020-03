Grande Fratello Vip, nomination Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati

ROMA – Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi sono i tre concorrenti del Grande Fratello Vip in nomination la sera del 2 marzo. Le due ragazze sono state votate dagli uomini in gara, mentre in massa i coinquilini hanno votato Testi, che aveva chiesto di poter uscire dalla casa del realty show perché preoccupato per il figlio che vive in Cina con l’emergenza del coronavirus.

Questa settimana non ci sono gli immuni dalle nomination e così ogni maschio della casa del reality show che entrerà nella stanza del super led e salverà una ragazza, quella che non sarà salvata andrà in nomination.

Sossio Aruta salva Valeria Marini. Paolo Ciavarro salva Fernanda Lessa. Andrea Denver salva Paola Di Benedetto. Aristide invece salva Licia Nunez. Patrick vota per Adriana Volpa. Fabio Testi per Teresanna e Antonio Zequila per Antonella Elia. Finiscono così in nomination Asia Valente e Sara Soldati.

Poi partono i voti per gli uomini. Fabio Testi nomina Aristide, mentre Patrick, Paolo, Sossio, Zequila, Denver e Aristide votano Fabio Testi. Anche Antonella Elia nomina Aristide, Fernanda per Fabio Testi, Adriana Volpe per Zequila. Dopo il voto di Paola e Licia, Fabio Testi finisce in nomination proprio come aveva chiesto. (Fonte Mediaset)