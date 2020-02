ROMA – I due inquilini del Grande Fratello Vip che vanno in nomination sono Serena Enardu e Fabio Testi. Questa la decisione dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini dopo le nomination.

Tra gli immuni della settimana, che quindo non possono essere votati, ci sono Antonio Zequila, Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. Restano quindi a rischio nomination Fabio Testi, Pago, Andrea Montovoli, Adriana Volpe, Licia Nunez, Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati. Serena Enardu invece dopo l’eliminazione non ha lasciato la casa, ma è stata spedita direttamente in nomination per la puntata di lunedì 17 febbraio. Partono quindi le votazioni all’interno della casa del reality show.

Nomination Grande Fratello Vip: Pago riceve tre nomination da parte di Fabio Testi, Patrick e Andrea. Fabio Testi invece riceve 4 nomination da Pago, Antonella Elia, Aristide Malnati e Clizia Incorvaia. Licia Nunez riceve anche lei 3 nomination da Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Paola di Benedetto. Poi Serena Enardu nomina Andrea Montovoli, mentre quest’ultmo fa il nome di Antonella Elia insieme a Fernanda Lessa. Antonio Zequila invece nomina la Volpe. (Fonte Mediaset)