L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto finire in nomination Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Sorpresa di compleanno per Giucas Casella che riceve la visita del figlio James e la telefonata dell’amica Mara Venier.

Grande Fratello Vip, la sopresa per Giucas Casella

“E’ la persona più importante della mia vita ma non verrà mai nella Casa”, sono le parole di Giucas Casella. Poi la sorpresa col figlio che entra nel reality per il 72esimo compleanno del padre. James entra in giardino e Giucas esplode in un pianto liberatorio. Arriva anche una telefonata inaspettata: Mara Venier gli canta “Buon compleanno”. “Con me non ci ha mai provato, mi infastidisce questa cosa”, ironizza la Venier.

Lulù e Manuel, storia senza fine

La storia Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è senza fine. La principessa infatti ha fatto un passo indietro: “I sentimenti ci sono sempre e sarebbe impossibile cancellarli, lo sto rispettando, ci parlo durante il giorno, lo vedo più sereno e tranquillo. Gli ho scritto una lettera e non so se l’ha letta. In confessionale Manuel ammette di averla già letta: “Mi chiede scusa per la sua insicurezza, si impegna ad essere meno invadente, mi ha detto che mi vede come un angelo e che ha paura di vedermi volare lontano”.

Alex Bell, Soleil e quella camicia…

Soleil Sorge in puntata indossa una camicia di Alex Belli e Signorini glielo fa notare: “L’ha presa nel mio armadio, che è aperto, tra l’altro è usata”. Nel frattempo l’attore sottolinea che la moglie Delia Duran deve stare tranquilla: “Siamo solo amici, davvero non capisco la sua posizione”. Alex poi riceve la sorpresa del suo testimone di nozze: “Delia non è influenzata da nessuno, stai tranquillo”. Soleil si difende: “Non mi sono sentita tutelata e difesa, né da Alex né dai suoi amici”.

Katia Ricciarelli e il matrimonio con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, chiamata nella Mistery, ripercorre la sua storia partendo dal ricordo della mamma che ha sempre fatto lavori umili per mantenere i figli, gli studi in conservatorio, la storia d’amore con Carreras durata ben tredici anni: “Sono una donna molto forte, riesco a stare anche sola parecchio tempo, ma ci sono momenti in cui mi crolla tutto”. La Ricciarelli parla anche di Pippo Baudo: “Ero molto gelosa, non so perché è finita dopo 18 anni di matrimonio, ci siamo sentiti solo due anni fa, ci siamo abbracciati ed è stato bello come sempre, io a Pippo voglio molto bene, sono felice di averlo rivisto”.