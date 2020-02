ROMA – Una notte di passione censurata solo a metà quella nella capsula del Grande Fratello Vip tra il concorrente Pago e Serena Enardu. Nel corso dell’ottava puntata, la Enardu è diventata concorrente ufficiale del reality show per poter vivere 24 ore su 24 con il cantante e conoscersi meglio, nonostante siano stati insieme 7 anni.

I due appaiono innamoratissimi e Clizia Incorvaia ha ceduto loro la capsula, così a luci spente si sono abbracciati nel letto, ma le telecamere a infrarossi hanno colto l’inizio di quello che sembrava diventare un amplesso. Una notte di passione per Pago e la Enardu, che l’occhio indiscreto del Grande Fratello Vip si è deciso infine a censurare. Non prima però che tutti gli spettatori potessero capire cosa stava accadendo.

Se la mattina del 3 febbraio tutti gli inquilini erano curiosi di conoscere l’accaduto, a smontare il romanticismo ci ha pensato Paola Di Benedetto: “Secondo me Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”. (Fonte Mediaset)