ROMA – Pago è stato eliminato dal Grande Fratello Vip ed ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia. Il cantante, che nella puntata di venerdì 21 febbraio è tornato a parlare del padre latitante (“lo nascosi io”) ed ha potuto parlare con la sorella Nunzia entrata a sorpresa nella Casa per dirgli che la famiglia è orgogliosa di lui, non si è soffermato a salutare nessuno.

Il cantante è stato eliminato durante la tredicesima puntata del reality. In nomination con Licia Nunez, il televoto ha preferito lei costingendo Pago a lasciare il reality, potendo però raggiungere Serena Enardu, la compagna eliminata la puntata scorsa con cui, all’interno della Casa, c’era stato un riavvicinamento dopo mesi burrascosi.

Appena appresa la notizia, Pago ha salutato tutti frettolosamente ed è uscito subito dalla Casa. Un atteggiamento che è stato notato da molti, anche dallo stesso Alfonso Signorini che ha chiesto il parere a Serena in studio: “E’ uscito così perché si è sentito tradito da alcuni concorrenti”, ha dichiarato la compagna del cantante.

Le uniche tre che sono apparse molto scosse sono state Antonella Elia che è finita in lacrime, Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia. La Elia spiega: “Non ci posso credere, ma so perché è andato via così. Se no sarebbe scoppiato a piangere”. La Incorvaia spiega invece: “Dopo un po’ di tempo si è sentito pregiudicato dalla situazione di Serena. Era tra i preferiti dei preferiti nella casa poi è sceso e diventato l’ultimo. E’ un uomo di una fragilità immensa e ha sofferto. Per questo ha deciso di scappare rapidamente dalla casa”.

Fonte: Grande Fratello Vip