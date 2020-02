ROMA – Paola Di Benedetto, la Bonas di Avanti un altro e fidanzata di Federico Rossi fa una confessione piccante al Grande Fratello Vip: “Per una notte? Magari, potrebbe essere. Lì delle telecamere frega zero proprio. Possono riprendere quello che vogliono, frega zero proprio!”. Tutto riferito ad un possibile arrivo di Federico (il cantante del duo Benji & Fede) nella casa. Eppure, appena arrivata al GF Vip, aveva messo tutti in riga dicendo: “Niente gossip”.

Il fidanzato di Paola Di Benedetto contro Zequila.

Federico Rossi, il fidanzato di Paola Di Benedetto, sui social ha recentemente attaccato Antonio Zequila che, durante una sfilata di burlesque all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha dato zero alla fidanzata perché “non si è tolta la gonna”. “Zequila incommentabile. Lo devo dire – ha scritto il cantante del duo Benji e Fede su Twitter – . Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”.