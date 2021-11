Patrizia Pellegrino e Maria Monsè sono le due nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Entreranno nella casa più spiata d’Italia durante la puntata di lunedì 22 novembre. Puntata condotta, come di consueto, da Alfonso Signorini.

A proposito, chissà se Signorini tornerà sull’argomento che l’ha portato sui giornali la settimana scorsa. Durante l’ultima puntata del Gf Vip, infatti, il giornalista-conduttore si è lanciato in un’ardita giaculatoria contro l’aborto.

Grande Fratello Vip: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè nuove concorrenti

“Voglio darvi un’anticipazione che riguarda la puntata di stasera. Nella casa ci saranno due nuove entrate: entreranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsè“. A Mattino Cinque, Federica Panicucci rende ufficiale la notizia riguardante l’ingresso delle due nuove concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata del 22 novembre. La notizia era circolata in rete nelle ultime ore, ma non era certa l’identità delle due nuove concorrenti. Qualcuno ipotizzava si trattasse di ex concorrenti di Uomini e Donne.

Chi sono Patrizia Pellegrino e Maria Monsè

Il sito di Mediaset Play, nel dare la notizia, offre anche due brevi schede di prsentazione delle nuove conorrenti.

Patrizia Pellegrino è un’attrice e conduttrice televisiva che ha debuttato sul grande schermo nel 1977 con Onore e guapparia. Non è la sua prima esperienza all’interno di un reality: nel 2004 è stata un concorrente della seconda edizione de L’Isola dei famosi.

Maria Monsè, anche lei conduttrice e showgirl, debutta a Non è la Rai nel 1993. Da lì ha iniziato una carriera tra fiction, cinema e programmi televisivi.

Grande Fratello Vip, dove vedere diretta tv e streaming

Le puntate del Grande Fratello vanno in onda ogni lunedì e venerdì, alle 21.20 circa. La diretta tv è su Canale 5 in prima serata. In alternativa, è possibile seguire il reality in diretta streaming su Mediaset Play. Nella sezione dedicata al reality, infatti, sono disponibili le Live e le puntate intere precedenti, da riguardare in ogni momento. E’ dunque possibile vedere online anche le repliche delle singole puntate.