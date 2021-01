Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e il colloquio con la psicologa. Ecco cosa ha detto a Giulia Salemi

Nella casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è in crisi. La storia con Giulia Salemi, dice, lo ha reso ansioso.

E così Pretelli si è confrontato con la psicologa del Grande Fratello.

“Ho preso schiaffoni metaforici dalla psicologa – ha detto poi Pretelli parlando con Giulia Salemi del colloquio avuto con la psicologa – per questo motivo ti vorrei fare delle domande. Secondo te, ho aspettato troppo poco dall’uscita di Elisabetta Gregoraci per provarci con te? Ti è sembrato che fossi mosso da uno spirito animalesco?”

“Secondo lei – continua – il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. A parere di… Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato di istinto, quindi non proprio da uomo, ma di istinto più necessario, capisci a me. Nel senso oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo qui. Quello che mi chiedo è che avremmo forse dovuto aspettare ancora un po’ per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia. Non metto in mezzo il parere del pubblico che lascia il tempo che trova”.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e il colloquio con la psicologa. Le parole di Giulia Salemi

A quel punto i due, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, hanno avuto un lungo confronto e alla fine Giulia si è dichiarata disposta a lasciare spazio a Pierpaolo.

“Io sono sicura della nostra storia – ha detto Giulia – ma se mi fai queste domande mi fai venire l’ansia. Non mi importa se fuori non si capisce quello che c’è tra noi, non vincerò il Gf Vip. Ma porto a casa l’amore”. (Fonte: Grande Fratello Vip)