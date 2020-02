ROMA – Un nuovo momento di chiarimento al Grande Fratello Vip nella puntata del 10 febbraio. Nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini entra Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, che dopo averla baciata nega nuovamente di averla tradita con la ex Fiore Argento e spiega i motivi per cui l’ha rivista: “Ci siamo incontrati solo per lavoro”.

Pietro e Antonella si abbracciano e si baciano nella casa, rimanendo attaccati mentre parlano. Lui le spiega il significato delle foto con la sua ex fidanzata che hanno sollevato la polemica tra i siti di gossip e i social media: “Ho l’ansia, ho rivisto lei per lavoro. Non mi sono fatto beccare dai paparazzi, mi braccano, è tutto tutto finto, sono disperato non mi crollare, quando esci torna tutto come prima”.

Insomma, tra i due tutto sembra andare a gonfie vele e così Pietro bacia la sua Antonella e fa sapere a tutto: “Non me la porta via nessuno, è la mia donna, non ci riusciranno mai a dividerci”. (Fonte Mediaset)