ROMA – Una lista degli eliminati puntata per puntata di tutto il Grande Fratello Vip è spuntata su Twitter. L’elenco infatti indica esattamente l’abbandono del reality show dei concorrenti già eliminati, ma anche dei futuri fino ad avere il nome di Adriana Volpe come ultima della lista e quindi probabile vincitrice. Non è chiaro al momento se si tratti di un falso, ma sono in molti gli utenti che ora accusano lo show di essere pilotato e gridano al complotto.

Tutto sarebbe iniziato quando un utente sui social network, in particolare Twitter, ha pubblicato una lista con tutti i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip con accanto il giorno di ingresso nella casa e il giorno di uscita, quello esatto per gli inquilini già tornati alla normale vita.

L’elenco letto dal basso verso l’alto indica proprio l’ordine di eliminazione dei vari concorrenti a partire da Salvo, poi Elisa, Sergio, Pasquale, Ivan, Rita, Carlotta e infine Michele Cucuzza, eliminato proprio la sera di lunedì 10 febbraio. In cima all’elenco c’è Adriana Volpe, che quindi sarebbe la vincitrice designata, secondo i complotti che si sono diffusi sul web.

Se in molti infatti ritengono che si tratti di una lista veritiera, c’è anche chi pensa che sia solo un elenco di nomi per generare scompiglio. A riprova della tesi della lista falsa, c’è il caso Barbara Alberti: la concorrente infatti si è ritirata dalla casa del reality show, ma il suo nome non appare ancora tra quelli degli abbandoni con tanto di data fissata. (Fonte Twitter e Leggo)