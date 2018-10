Grande Fratello Vip, ecco perché la puntata è finita prima

ROMA – Ma perché la puntata di ieri, lunedì 29 ottobre, del Grande Fratello Vip è finita prima? Tutta colpa del maltempo.

In puntata, infatti, e lo spiega Novella 2000, era previsto l’ingresso della bombastica Francesca Cipriani, che sul suo profilo social aveva affermato di essere pronta per entrare. Non solo, il Grande Fratello Vip aveva anche previsto una doppia eliminazione. Doppia eliminazione che però è saltata.

Tutto saltato per colpa del maltempo e per colpa dell’allarme meteo. Ma tutto, e lo spiega la stessa Francesca Cipriani su Instagram, sarà recuperato nella prossima puntata. “Il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana – scrive la Cipriani su Instagram – Tranquilli, arriverò”. Non resta che aspettare lunedì prossimo quindi.