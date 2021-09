Grande Fratello Vip, quando comincia e concorrenti: anche Francesco Mc Vicar e Antonio Giampà?

Manca poco all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda in prima serata su Canale 5. Sono tante le notizie che si stanno rincorrendo in questi giorni, tra cui la durata del programma, attualmente confermata fino a dicembre 2021, con la possibilità di un prolungamento fino ai primi mesi del 2022.

Quando comincia il Grande Fratello Vip e chi sono gli opinionisti

La nuova edizione del Grande Fratello Vip comincerà il prossimo 13 settembre, un lunedì. Presenti anche nuovi opinionisti: a sostituire Pupo e Antonella Elia, ci saranno infatti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Dopo vari indizi fornite sulla pagina Instagram ufficiale del reality show, finalmente arriva anche la conferma dei primi 5 concorrenti ufficiali. Il Grande Fratello Vip 2021 vedrà tra i protagonisti Katia Ricciarelli. L’ex tronista Sophie Codegoni. La show girl ed ex concorrente del Grande Fratello, Raffaella Fico. La conduttrice ed ex concorrente di Temptation Island, Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano ed ex di Belen Rodriguez.

Ci saranno anche anche Francesco Mc Vicar e Antonio Giampà?

E mentre il cast del programma inizia ad essere svelato, si parla di due possibili concorrenti integrativi che potrebbero prendere parte all’edizione 2021. Tra i convocati al provino anche Francesco Mc Vicar e Antonio Giampà. Entrambi si sono resi disponibili ma non sicuri di poter partecipare, in quanto per loro non è possibile abbondonare le proprie attività per lunghi periodi.

Mc Vicar Studio è nato nel 2000 con lo scopo di essere più di un semplice studio di tatuaggi ed oggi, infatti, è leader nel settore della dermopigmentazione e tricopigmentazione (estetica e paramedicale) del sud Italia. La loro fama, il carisma e la voglia di mettersi in gioco hanno attirato l’attenzione dei selezionatori del cast del GF Vip 2021, che hanno deciso di convocarli per dei provini.

Francesco Mc Vicar e Antonio Giampà accetteranno di prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021 come si vocifera o vi rinunceranno per portare avanti i loro impegni professionali? Al momento dal profilo Instagram ufficiale di Mc Vicar non trapela nulla anche se ha fatto sapere che se ci saranno novità circa la loro partecipazione al reality lo faranno capire tramite lo stesso profilo