ROMA – Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip? Il settimanale “Nuovo” ha svelato i cachet.

Già il comico romano Maurizio Battista, prima di uscire dalla casa più spiata d’Italia aveva confessato ai coinquilini di percepire 5mila euro per ogni settimana.

Il magazine di Roberto Signoretti fa sapere che tra i 5 e i 10mila euro a puntata sarebbe il compenso pattuito per Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Ivan Cattaneo. Cachet inferiore invece per Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Cristiano Malgioglio, per tre settimane nella casa, si legge sempre sul settimanale “Nuovo”, intasca 90 mila euro. Lory Del Santo secondo la rivista di Signoretti sarebbe la più pagata del Grande Fratello Vip con un cachet da 110mila euro.